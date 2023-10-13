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В Ростове зафиксировали самые высокие цены в регионе на молочку

В Ростове зафиксировали самые высокие цены в регионе на молочку
Ростов снова оказался в лидерах по ценам на молочные продукты. Актуальную стоимость товаров условной корзины опубликовали на сайте Ростовстата.

По данным на 9 октября, килограмм творога в донской столице продают по 406 рублей. В Волгодонске за него попросят 379 (на 27 рублей меньше). Сыр обойдется ростовчанам в 724 рубля за килограмм. В Сальске его можно купить за 686 рублей (на 38 рублей меньше).

Самыми дорогими в регионе также стали полукопченая и варено-копченая колбасы. Их цена варьируется в районе 591 рубля. В Сальске эти продукты стоят около 576 рублей (на 15 рублей меньше). Аналогичная ситуация и с вареной колбасой. В донской столице ее продают по 484 рубля за килограмм. Выше ценник только в Таганроге (485 рублей). А выгоднее всего вареную колбасу покупать в Шахтах. Там за нее просят 448 рублей.
Фото: Rostov.ru.
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