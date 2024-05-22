В Ростове задержали вооруженного мужчину, покинувшего воинскую часть
В Ростове задержали вооруженного военнослужащего, самовольно покинувшего воинскую часть на Оганова. Об этом 22 мая сообщили очевидцы.
Горожане, проживающие в микрорайоне Суворовском, видели разыскиваемого возле школы №75 (Измайловский бульвар, 4). На снимке видно белый фургон. По словам автора фотографии, в нем сидели люди в военной форме. Рядом находилась машина ДПС. Позже стало известно, что 36-летнего мужчину задержали.
Как сообщал Rostov.ru, 36-летний военнослужащий покинул воинскую часть. Он взял с собой боевой пистолет, сел в "Хендай" серого цвета и уехал.