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В Ростове задержали вооруженного мужчину, покинувшего воинскую часть

В Ростове задержали вооруженного мужчину, покинувшего воинскую часть
В Ростове задержали вооруженного военнослужащего, самовольно покинувшего воинскую часть на Оганова. Об этом 22 мая сообщили очевидцы.

Горожане, проживающие в микрорайоне Суворовском, видели разыскиваемого возле школы №75 (Измайловский бульвар, 4). На снимке видно белый фургон. По словам автора фотографии, в нем сидели люди в военной форме. Рядом находилась машина ДПС. Позже стало известно, что 36-летнего мужчину задержали.

Как сообщал Rostov.ru, 36-летний военнослужащий покинул воинскую часть. Он взял с собой боевой пистолет, сел в "Хендай" серого цвета и уехал.
Фото: соцсети.
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