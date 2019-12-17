В Ростове за сбыт наркотиков местного жителя осудили на 18 лет



В Ростове вынесли приговор местному жителю, обвиняемому в сбыте крупной партии наркотиков.



Как было установлено в суде, 29-летний ростовчанин Артем Фомин вместе с подельником, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в 2017 году через Интернет узнали о местонахождении в Ростове тайников с партиями наркотиков. Из «закладок» они забрали более семи килограммов различного вида синтетических наркотиков. Вещества мужчины хранили в арендованной квартире, собираясь их продать. Наркотики были изъяты сотрудниками правоохранительных органов во время обыска.

- Соучастник подсудимого, действовавший с ним по предварительной договоренности, продал полученные у Фомина наркотики в крупном размере, - рассказала помощник прокурора Советского района Ростова Нино Калюжиная.



Суд приговори Фомина к 18 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, его лишили права заниматься деятельностью, связанной с доступом к Интернету на срок 20 лет.