В Ростове следователи устанавливают обстоятельства травмирования малыша электросамокатом
В Ростове следователи устанавливают обстоятельства по факту травмирования двухлетнего мальчика. Происшествие случилось в районе школы № 80 на улице Пушкинской 23 июня.
Как сообщал Rostov.ru, Милена Григорян гуляла с маленьким сыном по центру города. Ребенок шел буквально в метре от матери, когда на него на скорости врезался парень на электросамокате.
После происшествия молодой человек извинился перед женщиной и малышом. Однако дожидаться полиции не стал, лишь оставил номер телефона.
Полиция и прокуратура уже начали проверку по факту случившегося, в ходе которых установят личность парня, сбившего ребенка. Как сообщили в СУ СКР по Ростовской области, следствие устанавливает обстоятельства по материалам органов полиции.