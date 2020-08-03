На Дону возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка в загоревшейся машине

В Ростовской области расследуется дело о гибели двухлетнего мальчика в загоревшейся машине. По данному факту было возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по Ростовской области 5 августа.Как стало известно, происшествие случилось 11 июля в Дубовском районе. Мальчик остался без присмотра в машине. Он взял спички и случайно поджег автомобиль. Ребенка достали с сильнейшими ожогами. Кроху доставили в больницу, но он там умер от ожогового шока.- По факту гибели малыша возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», - прокомментировали в ведомстве. - По одной из версий, причиной возгорания автомобиля явилось неосторожное обращение мальчика с огнем.