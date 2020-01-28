В Ростове в конце рабочей недели десятки домов останутся без света



Фото: images.wallpaperscraft.ru

Десятки домов в Ростове в конце рабочей неделе останутся без света. Об отключении предупреждает «Донэнерго».



Так, 31 января с 9 до 16 часов подача электроэнергии будет прекращена на улицах и в переулках:

- Локомотивной, в домах с 1 по 39;

- Приволжском, в домах с 2 по 6а, с 1 по 9, 14, 16, 9а;

- Катаева, в домах с 9 по 65, с 2 по 24 и с 32 по 40;

- Черепахина, в домах с 5 по 31 и с 2 по 14;

- Народного Ополчения, в домах с 12 по 26;

- Варфоломеева, в домах с 1 по 13 и с 12 по 32;

- Пешеходном, в домах с 1 по 9 и с 2 по 12;

- Козлова, в домах с 13 по 27 и с 14 по 28;

- Нефедова, в домах с 11 по 27;

- Текучева, в домах с 71 по 89 и с 140 по 164;

- Скрыпника, в домах с 48 по 56 и с 43 по 45;

- Морозовской, в домах с 2 по 10 и с 1 по 33;

- Черепахина, в домах с 115 по 137 и с 96 по 126;

- Гвардейском, в домах с 45 по 69;

- Доломановском, в домах с 95 по 97, 104;

- Страны Советов, 14.



Причиной перебоев с электроэнергией станут технические работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании.