В Ростове в конце рабочей недели десятки домов останутся без света
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Десятки домов в Ростове в конце рабочей неделе останутся без света. Об отключении предупреждает «Донэнерго».
Так, 31 января с 9 до 16 часов подача электроэнергии будет прекращена на улицах и в переулках:
- Локомотивной, в домах с 1 по 39;
- Приволжском, в домах с 2 по 6а, с 1 по 9, 14, 16, 9а;
- Катаева, в домах с 9 по 65, с 2 по 24 и с 32 по 40;
- Черепахина, в домах с 5 по 31 и с 2 по 14;
- Народного Ополчения, в домах с 12 по 26;
- Варфоломеева, в домах с 1 по 13 и с 12 по 32;
- Пешеходном, в домах с 1 по 9 и с 2 по 12;
- Козлова, в домах с 13 по 27 и с 14 по 28;
- Нефедова, в домах с 11 по 27;
- Текучева, в домах с 71 по 89 и с 140 по 164;
- Скрыпника, в домах с 48 по 56 и с 43 по 45;
- Морозовской, в домах с 2 по 10 и с 1 по 33;
- Черепахина, в домах с 115 по 137 и с 96 по 126;
- Гвардейском, в домах с 45 по 69;
- Доломановском, в домах с 95 по 97, 104;
- Страны Советов, 14.
Причиной перебоев с электроэнергией станут технические работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании.