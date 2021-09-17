Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове в день матча с ФК «Чайка» пустят дополнительный транспорт

В Ростове в день матча с ФК «Чайка» пустят дополнительный транспорт
В день матча ФК «Ростов» с песчанокопской «Чайкой» в донской столице пустят дополнительный транспорт. Игра состоится на домашней арене «желто-синих» 22 сентября в 19:30.

В связи с этим с 18:00 до 22:15 в городе организуют дополнительные рейсы автобуса № 39 (Центральный рынок - базы отдыха). Однако его конечная остановка сместится к городскому пляжу.

Кроме того, к 22 часам большинство единиц пассажирского транспорта будет стянуто к центру Ростова-на-Дону. Это необходимо, чтобы все болельщики смогли уехать со стадиона, пока общественный транспорт еще ходит.
0 0

Теги: ФК Ростов

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.