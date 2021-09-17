В Ростове в день матча с ФК «Чайка» пустят дополнительный транспорт

В день матча ФК «Ростов» с песчанокопской «Чайкой» в донской столице пустят дополнительный транспорт. Игра состоится на домашней арене «желто-синих» 22 сентября в 19:30.В связи с этим с 18:00 до 22:15 в городе организуют дополнительные рейсы автобуса № 39 (Центральный рынок - базы отдыха). Однако его конечная остановка сместится к городскому пляжу.Кроме того, к 22 часам большинство единиц пассажирского транспорта будет стянуто к центру Ростова-на-Дону. Это необходимо, чтобы все болельщики смогли уехать со стадиона, пока общественный транспорт еще ходит.