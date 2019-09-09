В Ростове умер бывший ректор РГСУ Виктор Шумейко



Бывший ректор Ростовского государственного строительного университета и депутат Законодательного собрания Ростовской области Виктор Шумейко умер в Ростове. В ноябре ему бы исполнилось 80 лет.



Должность ректора РГСУ (в 2016 году вошёл в состав ДГТУ) Виктор Шумейко занимал с 1987 по 2007 год. Последующие пять лет, до 2012 года, был президентом вуза. В 2016 году, после объединения университетов, стал советником при ректорате ДГТУ. Общий трудовой стаж Виктора Ивановича составляет 53 года.



С 2004 по 2013 год он являлся депутатом Законодательного собрания Ростовской области.



