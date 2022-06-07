В Ростове сотни домов и базы отдыха останутся без света под конец недели

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Массовые отключения электроэнергии запланированы на конец недели в Ростове, сообщает «Донэнерго».В пятницу, 10 июня, с 9:00 до 17:00 света не будет в домах №№ 187-229 на Всесоюзной; №№ 1-41, 27А, 26А/90, 25Б, 25Г, 32А, 2-46 на Калинина; №№ 17-53, 32-58 на 5-й Кольцевой; №№ 1-11, 2-12 в Петропавловском; №№ 112-136, 165-187 на Мадояна; №№ 36-52, 53-71 на Макарова; №№ 107, 93/24, 94, 78-102 на 2-й Кольцевой; №№ 1-23 на Предботанической; №№ 24-62, 39-59 на 4-й Кольцевой; №№ 1-9, 2-10 в Урюпинском; №№ 11-13, 8-34 в переулке Богачева; №№ 150, 128-172, 159-201 на Мичуринской; №№ 53-67 на 6-й Кольцевой; №№ 1-31 на Мадояна; №№ 80-90, 85-91 на Красносельской; №№ 80-90 на Лесопарковой; №№ 2-8, 1-9 в Вишневом; №№ 64 на Говорова; №№ 76/27, 60-76, 77-101 на 3-й Кольцевой; №№ 2-12, 1-23 на Сормовской; №№ 20-26, 32 на Макарова; №№ 1-23, 2-24 на Объединенной; №№ 24 на 3-й Баррикадной; №№ 1, 7, 2-8 на Челябинской; №№ 14-44, 19-45 в Араратском; №№ 110, 139-163, 110/5, 110/8, 110/13, 110/5а на Мадояна; №№ 12-20 на Еременко; №№ 106-122 на Мичуринской; №№ 4-34, 7-39 в Крестьянском; №№ 1-11, 2-12 в Танковом; №№ 98-142 на Циолковского; №№ 3-25, 46-68 в Снеговом; №№ 1-45, 2-46 на Одесской; №№ 56, 47-53, 58-78 в Сортовом; №№ 4-28, 1-31 на Томской; №№ 191-199 на Набережной;В этот же период времени света не будет на базах отдыха «Локомотив», «Восход», «Крылья», «Ветерок» и «Витязь».Также в пятницу, с 9:00 до 15:00, обесточены будут дома №№ 9-25, 22-26 на Чехова; №№ 100 на Большой Садовой и №№ 97-99 на Станиславского.