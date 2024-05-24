В Ростове состоялась конференция, посвященная медицинской реабилитации детей

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В Ростове состоялась VIII Всероссийская междисциплинарная научно-практическая конференция «Медицинская реабилитация в педиатрии — современные тенденции и новые возможности». В мероприятии приняли участие более 200 детских специалистов из разных уголков России и других стран.Новыми разработками, идеями и технологиями поделились профессионалы из Ростова, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Ставрополя, Пятигорска, Екатеринбурга, Владикавказа, Белграда и Гамбурга.— Во всем мире сегодня уделяется повышенное внимание реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья. Приоритетом реабилитации все в большей степени становится комплексный подход, который, прежде всего, основан на межведомственном взаимодействии и внедрении инновационных технологий, — подчеркнул министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев.Медицинская реабилитация — одна из важнейших задач в российском здравоохранении. Особенно актуальна проблема детей с ОВЗ (прим. — ограниченные возможности здоровья). Реабилитация позволяет свести к минимуму неблагоприятные последствия различных патологических состояний. Благодаря ей дети становятся более самостоятельными в обычной жизни, легче осваивают школьные программы и ладят со сверстниками. Объем и структура реабилитационной помощи зависит от многих факторов.Конференция стала экспертной площадкой для обсуждений и дискуссий, обмена научным и практическим опытом, демонстрации инноваций в этой сфере.— Специалистам всегда есть что обсудить. В работу отделения постоянно внедряются новые методики, — поделилась врач областной детской клинической больницы Светлана Пискунова. — В этом году будет закуплено достаточное количество оборудования для восстановления различных функций организма, в том числе планируется приобрести роботизированную технику. С открытием нового хирургического корпуса отделение реабилитации вернется в стены лечебного учреждения.В Ростовской области почти десятилетие (с 2015 года) активно развивается сеть медучреждений с лицензией на медицинскую реабилитацию и технологиями по реабилитации детей и подростков. В областной детской клинической больнице ежегодно проходят реабилитацию более пяти тысяч ребят.