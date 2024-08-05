В Ростове разыскивают 56-летнего мужчину, пропавшего три месяца назад

Фото: Лиза Алерт Юг.

В Ростове-на-Дону без вести пропал мужчина. О местонахождении 56-летнего Александра Крашенникова ничего не известно три месяца.Последний раз его видели 27 апреля. С тех пор горожанин не отвечает на звонки и сообщения. Друзья и знакомые не знают, куда мог он отправиться. Родственники пытались отыскать Александра самостоятельно, но не смогли. Тогда они обратились за помощью в полицию и к волонтерам.Пропавший — худой мужчина среднего роста (около 178 сантиметров). У него серые глаза, светло-русые волосы.Если вы видели Александра или похожего на него человека, сообщите по номерам: 112 или 8(800)700-54-52.