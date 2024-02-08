В Ростове разрушающуюся стену роддома №5 залепили пищевой пленкой

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В Ростове обвалившуюся стену роддома №5 на улице Мадояна залепили пищевой пленкой. Снимки «ремонта» местные жители опубликовали в соцсетях 8 февраля.Еще пол года была завершена реконструкция роддома №5 на Мадояна, 32. За время ремонта объекта подрядчик неоднократно переносил сроки сдачи его в эксплуатацию. Закончить работы удалось только к 27 июля 2023 года. Всего на строительство здания выделили 982,5 миллионов рублей. Не прошло даже года с тех пор и здание начало рушиться.На кадрах видно, что часть стены родильного дома отвалилась. Увидев в здании пробоину, сотрудники медучреждения не придумали ничего лучше, как залатать разрушенный кусок стены пищевой пленкой.- Ничего необычного,- иронично подметили горожане.Опасная стена может стать причиной травм не только для пациенток медучреждения, но и для их детей. Вероятно, теперь в здании снова придется проводить ремонт. Как скоро это случиться, не сообщается.Родильный дом №5 построили еще в 1935 году. До сих пор он является самым крупным родовспомогательным учреждением города. Ранее за месяц в медучреждении принимали около 450 родов. Уже в 2016 году он был признан аварийным и подлежащим к сносу. На месте роддома построили новое 8-этажное здание.