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В Ростове пройдёт традиционный «Фестиваль реки Дон»

В Ростове пройдёт традиционный «Фестиваль реки Дон»
Ежегодный туристический «Фестиваль реки Дон» пройдёт в Ростове. Мероприятие запланировано на 15 июня в парке Левобережном. Гулянья будут длиться с 17 до 22 часов, сообщается на сайте правительства Ростовской области.

На площадке будут организованы детская, молодёжная и семейная тематические зоны. Малыши смогут сделать необычные рисунки, раскрасить разнообразные фигуры из пенопласта и даже сделать грим у художника.

Помимо прочего, состоится выставка-ярмарка народных промыслов, предметов казачьего быта и сувениров народов Дона. На тему традиционных ремёсел для гостей пройдут мастер-классы, в которых смогут принять участие все желающие.

На площадке фестиваля будут работать фотозоны, также пройдут выступления творческих коллективов и мастеров файер-шоу.

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