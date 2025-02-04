В Ростове против двух сотрудников ДПС возбудили уголовное дело

Фото: Ростов.ру

В Ростове на двоих полицейских завели уголовное дело. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области 4 февраля.Инцидент произошел 25 января на улице Станиславского. За рулем автомобиля находился участник специальной военной операции. Его остановили сотрудники Госавтоинспекции.В ходе проверки документов выяснилось, что транспортное средство, которым управлял мужчина, не было зарегистрировано. По словам гражданина, сотрудники УГИБДД потребовали 25 тысяч рублей, чтобы не составлять протокол.Участник СВО был возмущен происходящим и поделился этой историей в социальных сетях. Его пост быстро распространился по местным сообществам. После этого происшествием заинтересовалась полиция.В ходе служебной проверки сотрудники службы собственной безопасности ГУ МВД по региону установили, что двое сотрудников ГИБДД превысили свои полномочия. В результате они были уволены с занимаемых должностей.-Возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников ДПС по подозрению в получении взятки, — сообщили в СУ СК по региону.