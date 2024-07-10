Фото: ЛизаАлерт

В Ростове пропал 39-летний мужчина. Юрий Беккер не выходил на связь с родственниками с 13 мая.В этот день Юрий ушел из дома и направился по неизвестному маршруту. Когда вечером он не вернулся домой, родственники забили тревогу. Близкие обратились за помощью в полицию. После этого на его поиски отправились волонтеры.Рост Юрия - 170 см, у него нормальное телосложение, русые волосы и голубые глаза.Если вы видели мужчину на фотографии или знаете, где он находится, сообщите об этом по номеру телефона: 112.