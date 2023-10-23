В Ростове прогнозируют дожди и похолодание с 25 октября

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В Ростове-на-Дону ожидаются похолодание и дожди на новой рабочей неделе. О погоде с 23 по 27 октября сообщили донские синоптики.В понедельник, 23 октября, прогнозируют самый теплый день. Воздух прогреется днем до +23 градусов. Со вторника столбик термометра начнет опускаться - до +17, затем до +15 в среду. В четверг, 26 октября, потеплеет до +17, но в пятницу температура снова упадет до +18 градусов. В ночное время суток прогнозируют около +9...+13 градусов. Исключением станет ночь на 25 октября: обещают похолодание до +7 градусов.Осадки прогнозируют вечером во вторник и среду (24, 25 октября), весь день четверга (26 октября) и вечером в пятницу (27 октября). Всю рабочую неделю небо будет затянуто тучами. Единственный солнечный день - вторник, 24 октября. Правда, светило выглянет ненадолго.Аналогичная ситуация - и в других городах и районах региона. Практически во всех муниципалитетах в середине недели пройдут дожди. На севере (Шолоховский, Чертковский районы) и востоке (Орловский, Зимовниковский районы) региона воздух остынет еще больше. Ночью столбик термометра покажет около +5...+10 градусов.