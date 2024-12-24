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В Ростове продлили ремонт теплосети в Ворошиловском районе

В Ростове продлили ремонт теплосети в Ворошиловском районе
В Ростове на три часа продлили ремонт теплосети в Ворошиловском районе. Его планируют закончить 24 декабря — до 20:00. Рабочие не успели справиться в изначально назначенное время из-за сложности работ.

Работы осложняются местом расположения дефекта теплосети. Он находится в техническом подполье и проходит под стеной котельной ООО «Лукойл-Ростовэнерго», - сообщили в городском департаменте ЖКХ и энергетики.

Напомним, что после аварии без отопления остались 447 многоквартирных домов, а также 27 социальных объектов. В общей сложности коммунальная проблема коснулась около 80 тысяч человек.
Фото: Ростов.Ру
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