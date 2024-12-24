В Ростове продлили ремонт теплосети в Ворошиловском районе

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В Ростове на три часа продлили ремонт теплосети в Ворошиловском районе. Его планируют закончить 24 декабря — до 20:00. Рабочие не успели справиться в изначально назначенное время из-за сложности работ.Работы осложняются местом расположения дефекта теплосети. Он находится в техническом подполье и проходит под стеной котельной ООО «Лукойл-Ростовэнерго», - сообщили в городском департаменте ЖКХ и энергетики.Напомним, что после аварии без отопления остались 447 многоквартирных домов, а также 27 социальных объектов. В общей сложности коммунальная проблема коснулась около 80 тысяч человек.