Массовое отключение отопления произошло в Ростове из-за аварии
Утром 24 декабря в Ворошиловском районе Ростова произошло массовое отключение отопления. От коммуникации были отрезаны десятки многоквартирных домов.
Батареи начали остывать в строениях, которые находятся в границах: проспект Королева — проспект Космонавтов — улица Добровольского — улица Волкова. С аналогичными трудностями столкнулись жители проспекта Ленина.
По информации городского департамента ЖКХ и энергетики, причиной проблемы стал порыв теплосети на территории районной котельной «Лукойл-Ростовэнерго». Восстановить отопление планируется в течение дня — до 16:00.