В Батайске полыхает многоэтажный жилой дом

Фото/видео: DonDay.ru

В Батайске произошел пожар в многоэтажке. ЧП случилось днем 9 июля в Северном массиве.Сначала, около 13:00, загорелась хозпостройка на улице Ворошилова, 1. Пламя в считанные минуты охватило помещение. По словам очевидцев, вскоре огонь перебросился на четырехэтажный жилой дом.В ГУ МЧС по Ростовской области подтвердили факт ЧП. Пожар распространился на площадь 500 квадратных метров кровли многоэтажки.— Проводится эвакуация жителей из соседнего дома из-за плотной застройки, — уточнили в ведомстве. - Эвакуированы уже 20 человек.На месте работают почти полсотни спасателей на 15 единицах спецтехники. По данным на 13:30, пожару объявлен третий ранг. Это значит, что обстановка сложная и требуется подкрепление.