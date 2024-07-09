В Батайске полыхает многоэтажный жилой дом
В Батайске произошел пожар в многоэтажке. ЧП случилось днем 9 июля в Северном массиве.
Сначала, около 13:00, загорелась хозпостройка на улице Ворошилова, 1. Пламя в считанные минуты охватило помещение. По словам очевидцев, вскоре огонь перебросился на четырехэтажный жилой дом.
В ГУ МЧС по Ростовской области подтвердили факт ЧП. Пожар распространился на площадь 500 квадратных метров кровли многоэтажки.
— Проводится эвакуация жителей из соседнего дома из-за плотной застройки, — уточнили в ведомстве. - Эвакуированы уже 20 человек.
На месте работают почти полсотни спасателей на 15 единицах спецтехники. По данным на 13:30, пожару объявлен третий ранг. Это значит, что обстановка сложная и требуется подкрепление.