В Ростове переулок Машиностроительный превратился в минное поле из-за дорожных ям

Фото: СоцСети

В Ростове-на-Дону переулок превратился в минное поле из-за дорожных ям. Снимки с места горожане опубликовали в соцсетях 11 января.По словам ростовчан, огромные пробоины появились на большом участке автодороги. В период непогоды дыры залило дождевой водой.- Организуйте, пожалуйста, текущий ремонт проезжей части переулка Машиностроительного, - добавила ростовчанка.Не исключено, что при выпадении осадков ямы будет сложно разглядеть. То же может случиться и в темное время суток. Тогда водители рискуют угодить в ловушку и повредить свои машины.Горожанам следует обратиться в соответствующие службы, чтобы ямы залатали в ближайшее время. Как скоро проведут ремонт, пока не известно.