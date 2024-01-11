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В Ростове переулок Машиностроительный превратился в минное поле из-за дорожных ям

В Ростове переулок Машиностроительный превратился в минное поле из-за дорожных ям
В Ростове-на-Дону переулок превратился в минное поле из-за дорожных ям. Снимки с места горожане опубликовали в соцсетях 11 января.

По словам ростовчан, огромные пробоины появились на большом участке автодороги. В период непогоды дыры залило дождевой водой.

- Организуйте, пожалуйста, текущий ремонт проезжей части переулка Машиностроительного, - добавила ростовчанка.

Не исключено, что при выпадении осадков ямы будет сложно разглядеть. То же может случиться и в темное время суток. Тогда водители рискуют угодить в ловушку и повредить свои машины.

Горожанам следует обратиться в соответствующие службы, чтобы ямы залатали в ближайшее время. Как скоро проведут ремонт, пока не известно.
Фото: СоцСети
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