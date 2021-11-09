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В Ростове нашли живой пропавшую 30-летнюю женщину

В Ростове нашли живой пропавшую 30-летнюю женщину
В Ростове-на-Дону нашли живой женщину, пропавшую без вести. 30-летнюю Юлию Чепурнову разыскивали больше суток.

Горожанка взяла свои документы и ушла из дома 9 ноября. С тех пор она перестала выходить на связь с близкими. Родственники пытались найти Юлию самостоятельно, но не смогли. Тогда они написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам. К поискам подключились СМИ.

Утром 11 ноября пропавшую нашли живой. Где она находилась все это время и почему не выходила на связь, предстоит выяснить полиции.
Фото: «Лиза Алерт Юг».
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