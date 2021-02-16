В Ростове нашли пропавших школьниц из Азовского района
Пропавших школьниц-сестер из села Кулешовка Азовского района нашли в Ростове-на-Дону. Об этом стало известно 18 февраля.
Как сообщал Rostov.ru, 15-летняя Полина и 16-летняя Дарья исчезли днем 17 февраля. Школьницы ушли на занятия, но так и не вернулись домой. Мать пропавших забила тревогу: девочки никогда раньше не пропадали.
Подростков нашли на следующий день в донской столице. По информации ГУ МВД по Ростовской области, девочки просто захотели погулять в другом городе. Правоохранители доставили несовершеннолетних домой. В настоящее время жизни и здоровью подростков ничего не угрожает.