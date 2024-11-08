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В Ростове на выходных потеплеет до +11 градусов

В Ростове на выходных потеплеет до +11 градусов
В столице Дона прогнозируют потепление на выходных. О прогнозе на 9 и 10 ноября сообщили в региональном Гидрометцентре.

Столбики термометров в субботу поднимутся до +11 градусов. Такая температура в Ростове сохранится на весь день. К вечеру начнет холодать. Ночью температура опустится до +3. Аналогичная погода ожидается и на следующий день.

Отметим, что в середине ноября синоптики прогнозируют похолодание. Днем температура будет держаться на отметке +4...+6. А вечером ростовчан могут ждать заморозки до -4.
Фото: Ростов.Ру
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