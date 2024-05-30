В Ростове на Лермонтовской дерево упало на машину

Фото: Соцсети.

В Ростове на улице Лермонтовской дерево упало на машину. Инцидент произошел 29 мая. Кадры с места опубликовали жители района в соцсетях.Последнюю неделю в донской столице бушует сильный ветер. Хлипкие деревья и конструкции не выдерживают порывов и ломаются. Только за прошлые выходные в Ростове случилось порядка 30 таких падений деревьев.Жителей Ростова настоятельно просят не оставлять машины под деревьями и слабозакрепленными конструкциями. Чтобы добиться компенсации, нужно будет пройти семь кругов бюрократического ада. Лучше обезопасить себя и не допустить такого ЧП.