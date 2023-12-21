В Ростове экс-адвоката из Краснодара приговорили к 4 годам колонии

Фото: Rostov.ru.

В Ростове вынесли приговор бывшему адвокату из Краснодара. Юриста признали виновным по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».Инцидент, после которого советник по правовым вопросам оказался на скамье подсудимых, случился в 2019 году. Тогда еще действующий адвокат Адвокатской палаты Краснодарского края предложил клиенту дорогостоящую услугу. Тот хотел вытащить сына из следственного изолятора. Юрист обещал решить проблему за четыре миллиона рублей. Он получил деньги, а обещание так и не выполнил.Когда об этом узнали правоохранители, в отношении экс-адвоката возбудили уголовное дело. Во время расследования он находился под стражей.— Установлено, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления на территории Краснодарского края, — уточнили в СУ СКР по Ростовской области.Бывшего адвоката признали виновным и приговорили к четырем с половиной годам исправительной колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.