Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Почти 450 многоквартирных домов остались без отопления в Ростове-на-Дону

Почти 450 многоквартирных домов остались без отопления в Ростове-на-Дону
Коммунальная авария в Ворошиловском районе Ростова привела к массовому отключению отопления. Батареи остались сразу в 447 многоквартирных домах 24 декабря.

От коммуникации были отрезаны жилые здания и соцобъекты в границах: проспект Королева — проспект Космонавтов — улица Добровольского — улица Волкова. Также без отопления остаются жители проспекта Ленина.

Специалисты уже приступили к восстановительным работам. По информации и. о. министра ЖКХ Ростовской области, завершить их планируют к концу рабочего дня — до 17:00.
Фото: Ростов.Ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.