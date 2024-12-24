Почти 450 многоквартирных домов остались без отопления в Ростове-на-Дону

Фото: Ростов.Ру

Коммунальная авария в Ворошиловском районе Ростова привела к массовому отключению отопления. Батареи остались сразу в 447 многоквартирных домах 24 декабря.От коммуникации были отрезаны жилые здания и соцобъекты в границах: проспект Королева — проспект Космонавтов — улица Добровольского — улица Волкова. Также без отопления остаются жители проспекта Ленина.Специалисты уже приступили к восстановительным работам. По информации и. о. министра ЖКХ Ростовской области, завершить их планируют к концу рабочего дня — до 17:00.