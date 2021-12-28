В Ростове из-за непогоды резко подскочили цены на такси

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В Ростове-на-Дону из-за тумана и метели, дождя и гололеда произошел настоящий транспортный апокалипсис. Из-за непогоды таксисты резко повысили тарифы на поездки. Об этом ростовчанка рассказала в одном из пабликов в соцсети.Она отметила, что последствия плохой уборки сильно повлияли на цены в такси. Поездка даже на короткие расстояния выйдет в копеечку.- Ехать пять минут за 310 рублей - это уже не в какие ворота. За эти деньги я ехала с Западного до Темерника, - рассказала ростовчанка.Несмотря на то, что на трассах по области и в самом городе работают сотни спецмашин, водители все еще простаивают в пробках. Непогода стала серьезной проблемой для автовладельцев и пешеходов. Общественный транспорт не всегда приходит вовремя, его приходится ждать. Естественно, ростовчанам удобнее добираться на такси. Однако необоснованно завышенные цены даже по тарифу “эконом”, действительно перебор.Возможно, когда ситуация на дорогах станет лучше, водители притормозят и тарифы станут адекватнее. Службы такси объясняют повышение цен возросшим спросом, однако зачем ломить такую стоимость за то же расстояние, что и в хорошие погодные условия, не понятно.