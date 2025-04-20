Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове из-за коммунальной аварии не работает центр управления перевозками

В Ростове из-за коммунальной аварии не работает центр управления перевозками
В Ростове из-за коммунальной аварии временно приостановлена работа центра управления пассажирскими перевозками. Об этом 20 апреля сообщила администрация города.

Из-за прорыва горячей воды временно недоступны сайт и колл-центр сервиса. Последствия аварии уже устраняют.
Фото: Ростов ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.