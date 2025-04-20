В порту Ростовской области перекрыли судовой ход из-за аварии с теплоходом
В порту Ростовской области перекрыли судовой ход из-за аварии с теплоходом. Инцидент произошел на Кочетовском гидроузле в Семикаракорске.
Теплоход «Альфа», заходя в камеру гидроузла, задел нижние ворота своей носовой частью. В результате судовой проход оказался заблокирован. В ГУ МЧС по Ростовской области рассказали, что разлива нефтепродуктов не зафиксировано.
На месте происшествия работают 10 спасателей с использованием четырех единиц техники.