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В порту Ростовской области перекрыли судовой ход из-за аварии с теплоходом

В порту Ростовской области перекрыли судовой ход из-за аварии с теплоходом
В порту Ростовской области перекрыли судовой ход из-за аварии с теплоходом. Инцидент произошел на Кочетовском гидроузле в Семикаракорске.

Теплоход «Альфа», заходя в камеру гидроузла, задел нижние ворота своей носовой частью. В результате судовой проход оказался заблокирован. В ГУ МЧС по Ростовской области рассказали, что разлива нефтепродуктов не зафиксировано.

На месте происшествия работают 10 спасателей с использованием четырех единиц техники.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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