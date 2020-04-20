В Ростове-на-Дону остаётся низкий уровень самоизоляции

Жителям Ростова-на-Дону дали оценку их уровню самоизоляции. Как выяснилось, дончане в большинстве своём его не соблюдают. По данным на утро 22 апреля, средний балл составляет 2,8 из 5. Это означает, что на улицах находится много людей.Среди всех крупных городов Ростовской области донская столица имеет самую низкую оценку. Уровень самоизоляции жителей Азова и Сальска - 2,9, Новочеркасска и Каменска-Шахтинского — 3, Шахт и Новошахтинска — 3,1, Батайска, Таганрога и Волгодонска — 3,2. Средний индекс по региону составляет 3.Ситуация с режимом самоизоляции немного улучшилась в начале апреля, когда эту меру из-за коронавируса сделали обязательной приказом правительства. Однако в будние дни индекс всё равно остаётся довольно низким. Дончане остаются дома в основном только по выходным.