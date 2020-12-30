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В Ростове и окрестностях запущены сотни фейерверков вопреки запрету

В Ростове и окрестностях запущены сотни фейерверков вопреки запрету
В соцсетях появились видеокадры бурного празднования Нового года с фейерверками и массовыми гуляниями. Люди начали запускать петарды и салюты, несмотря на запрет региональных властей использовать пиротехнику после 22 часов.

1 декабря правительство Ростовской области приняло постановление, согласно которому после 22:00 запрещено использовать пиротехнику. Накануне Нового года, 28 декабря, был опубликован список мест, где люди смогут запустить салют после 22 часов. В их число вошли восемь районов, в каждом из которых по два адреса разрешенных мест. Однако жители региона не стали добираться до них и начали бурно отмечать наступающий год прямо у своих домов. Под бой курантов количество традиционных залпов значительно увеличилось.

Вероятно, нарушители останутся безнаказанными. Дежурных сотрудников полиции физически не хватит на всех горожан, уставших от ограничений и жаждущих праздника. Постановление губернатора оказалось не столь значительным, как жажда отметить Новый год. Зачем понадобилось запрещать салюты уставшим от пандемии и ограничений жителей региона и догадывались ли власти, что последует столько нарушений, непонятно.

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