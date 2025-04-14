В Ростове будет ограничено движение транспорта на улице Футбольной из-за работ на водопроводе

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В Ростове с 2 мая будет ограничено движение транспорта на улице Футбольной из-за работ на водопроводе. Ограничения будут действовать на участке от улицы Курская до улицы Зоологическая и продлятся до 30 июня. Об этом сообщили в департаменте транспорта и автомобильных дорог.Кроме того, с 23 по 25 апреля с 8:00 до 17:00 также будет перекрыт проезд по нескольким улицам из-за ремонта фасада здания Главного управления Центрального банка РФ по Ростовской области.Пешеходам временно запретят передвигаться по следующим участкам:по восточной стороне проспекта Соколова от улицы Большой Садовой до улицы Социалистической; по южной стороне улицы Большой Садовой, рядом с домом №98; по северной стороне улицы Социалистической от дома №119 до проспекта Соколова.