В Ростове более 12 тысяч человек посетили тематический поезд Минобороны «Сила в правде»

Фото: Правительство Ростовской области

В Ростове-на-Дону более 12 тысяч людей посетили экспозиции поезда Минобороны России «Сила в правде». Акция прошла 3 марта на Главном железнодорожном вокзале столицы региона. В мероприятии принял участие заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.Акция стартовала 23 февраля. До 8 мая поезд пройдет более 34 тысяч километров и сделает 75 остановок на ж/д станциях в 67 субъектах России. В Ростове-на-Дону поезд из девяти тематических вагонов и трех платформ с вооружением и военной техникой пробыл четыре часа. Кроме удивительной экспозиции, посетители могли наблюдать выступления творческих коллективов. Для всех желающих были организованы мастер-классы по тактической медицине.- Сегодня солдаты и офицеры выполняют великую историческую миссию, противостоят нашим врагам, цель которых – стереть с лица земли нашу страну, нашу культуру, нашу Родину. Сегодня вы своими глазами можете увидеть доказательства этого. Но враг будет повержен. Наша победа неизбежна, ведь сегодня с неонацизмом борются внуки солдат-победителей, водрузивших Красное знамя над поверженным Рейхстагом, - подчеркнул Вадим Артемов. - Каждый вагон поезда «Сила в правде» - яркое подтверждение тезиса о непобедимости нашей армии!Заместитель главы региона добавил, что СВО объединила миллионы людей по всей стране. Они отправляют бойцам посылки с теплыми вещами, продукты питания, письма с пожеланиями и многое другое.Не остаются в стороне и представители бизнеса и власти. В общей сложности в зону спецоперации от Ростовской области передано техники и оборудования на общую сумму около 1,7 миллиарда рублей. Это автомобили, квадрокоптеры, радиостанции, другие военно-технические средства, которые необходимы нашим землякам.На мероприятии Вадим Артемов наградил волонтеров, которые оказывают поддержку военнослужащим.Посетители акции пообщались с участниками специальной военной операции на развернутой дискуссионной площадке «Разговоры о самом важном». На вокзале работал мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Все желающие смогли получить необходимые разъяснения по вопросам поступления на военную службу.