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В последний день зимы в Ростовской области ожидаются туман и гололед

В последний день зимы в Ростовской области ожидаются туман и гололед
Туман и гололед ожидаются в Ростовской области в последний день зимы. О неблагоприятных погодных условиях предупредили в ГУ МЧС по Ростовской области.

По данным синоптиков, 28 февраля в регионе будет облачно. В большинстве районов ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Прогнозируют туман и гололед. В связи с этим автомобилистам нужно снизить скорость и увеличить расстояние друг с другом во избежание ДТП.

Из-за сильного ветра не стоит парковать свои машины под слабозакрепленными конструкциями, а также выходить из дома без необходимости.

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