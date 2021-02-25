В последний день зимы в Ростовской области ожидаются туман и гололед

Туман и гололед ожидаются в Ростовской области в последний день зимы. О неблагоприятных погодных условиях предупредили в ГУ МЧС по Ростовской области.По данным синоптиков, 28 февраля в регионе будет облачно. В большинстве районов ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Прогнозируют туман и гололед. В связи с этим автомобилистам нужно снизить скорость и увеличить расстояние друг с другом во избежание ДТП.Из-за сильного ветра не стоит парковать свои машины под слабозакрепленными конструкциями, а также выходить из дома без необходимости.