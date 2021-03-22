В нескольких районах Ростовской области наблюдается снегопад
Жители нескольких районов области наблюдают снегопад. Осадки накрыли города региона утром 24 марта.
Снег можно увидеть в Зверево, Гуково, Новошахтинске, Морозовске и в других районах области. Осадки выпали из-за понижения температуры до -2 градусов.
Что касается Донской столицы, то здесь ростовчане тоже увидели летящие хлопья, но они быстро таяли и превращались в дождь. Из-за плохих погодных условий несколько улиц города сковали многокилометровые пробки.