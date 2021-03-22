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В нескольких районах Ростовской области наблюдается снегопад

В нескольких районах Ростовской области наблюдается снегопад

Жители нескольких районов области наблюдают снегопад. Осадки накрыли города региона утром 24 марта.

Снег можно увидеть в Зверево, Гуково, Новошахтинске, Морозовске и в других районах области. Осадки выпали из-за понижения температуры до -2 градусов.



Что касается Донской столицы, то здесь ростовчане тоже увидели летящие хлопья, но они быстро таяли и превращались в дождь. Из-за плохих погодных условий несколько улиц города сковали многокилометровые пробки.

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