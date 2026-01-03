Новости
В Краснодарском крае восстановили движение поездов, которые следуют через Ростов

В Краснодарском крае восстановили движение поездов, которые следуют через Ростов. Об этом сообщили в РЖД утром 3 января.

Ранее сообщалось о задержке семи поездов, которые следуют через донскую столицу. После восстановления контактной сети в РЖД заявили, что приняты все необходимые меры для сокращения отставания поездов от расписания.

В преддверии новогодних праздников в Краснодарском крае разыгралась мощная метель. Из-за снегопада были повреждены контактные сети и произошла остановка поездов. Пассажирам пришлось провести в вагонах более суток. Некоторые из них не смогли вовремя добраться до аэропорта, а часть людей отпраздновала Новый год в пути. В поездах были созданы некомфортные условия для пассажиров.

Полностью движение было восстановлено только через три дня.
