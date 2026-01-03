Новости
Легендарный кинотеатр "Ростов" закрыли на реконструкцию

Легендарный кинотеатр «Ростов» закрыли на реконструкцию. Как сообщает редакция DonDay, работы планируют начать уже в конце января.

Здание находится в самом сердце донской столицы — на улице Большая Садовая. Еще в начале декабря сняли вывеску. По некоторым данным, демонтаж был произведен для реставрации букв. Однако, скорее всего, их обратно не вернут.

В канун Нового года возле бывшего кинотеатра, а ныне выставочного пространства, образовался забор. Его установили для будущей реконструкции. Пока нет точной информации, для чего такие перемены в здании спустя столько лет.

Но некоторые полагают, что помещения готовят для концертов филармонии, поскольку постоянные концертный зал закрыли на капитальный ремонт.
Фото: Дондей
