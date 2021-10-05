В конце рабочей недели в Ростове будут массово отключать свет

В Ростове-на-Дону тысячи жителей в очередной раз останутся без света в конце рабочей недели. Актуальный график отключений предоставили на портале «Донэнерго».Уже в четверг, 7 октября, с 9:00 до 17:00 без электричества останутся жители улиц Козлова, 13-28, Нефедова, 11-27, 11-й улицы, 42-56, Текучева, 71-164, Морозовской, 2-33, Черепахина, 115-137, 96-126, Народного Ополчения, 81-137, переулков Гвардейского, 45-69, Доломановского, 95- 97, 104 и Скрыпника, 48-56.В это же время лампочки потухнут в домах на проспекте Коммунистическом, 10А, 12Б, 2, 2/1, 2/2, 2/3, улице Малиновского, 28Б, проспекте Стачки, 193/3, 191/14, а также на площади Тружеников, 14-22 и проспекте 40-летия Победы, 65/3 В, Г, 65/6, 65/6А.В пятницу, 8 октября, с 10:00 до 15:00 подачу электроэнергии прекратят только в одном доме - на проспекте Коммунистическом, 30. Однако в этот же день с 9:00 до 17:00 света не будет на улицах Ленина, 123, 123/1, 123/2, 123/3, Кременчугской, 2-22, 1-й Киргизской, 20-38, 38А, 38Б, в переулках Беломорском, 37, Днепровском, 38-61, Игарском, 38-66, Донецком, 23-39, Хоперском, 23-44, Медведицком, 28-48, Сальской, 28-44 и на улице Белорусской, 21-55.Массовые отключения связаны с техническим обслуживанием оборудования на линиях электропередачи. Как только работы будут закончены, подачу электричества восстановят.