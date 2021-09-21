В Ростове в конце рабочей недели тысячи жителей останутся без света

В Ростове-на-Дону сотни домов обесточат в конце рабочей недели. Массовое отключение электричества запланировано на 23 сентября.Дольше всего, с 9 до 17 часов, света не будет на улицах Борисоглебской, 58 -72, 73 -93, Тракторной, 37-85, Иловайской, 6-38, 31-51. Полностью обесточенными окажутся все дома в переулках Курильском и Экскаваторном.В четверг с 9:00 до 16:00 также лишатся электроэнергии ростовчане, которые проживают на улице Малюгиной, 131-161, 102-126, в переулках Островского, 119-123, Халтуринском, 105-109, 150-168, на улице Филимоновской, 68-111, а также на проспекте 40-летия Победы, 73 Д, Е, 75 Д, Е, Ж. С 10:00 до 12:00 в этот же день лампочки потухнут на улице Левобережной, 11 и 17. Света не будет и на пляже левого берега Дона.В пятницу, 24 сентября, электричества не будет с 9:00 до 17:00 на улицах Богданова, 20-54, Подвойского, 14-56, 3-33, Городовикова, 2-35, 29-я Линия, 70-131. Также света не будет на 31-й Линии, 77-132, 33-й Линии, 72-141 и 35-й Линии, 94-138.С 9:00 до 15:00 лампочки потухнут в переулке Халтуринском, 48-104, 69-79, на улицах Пушкинской, 12-44, 19-45, Максима Горького, 48-68, 55, в переулке Островского, 69-79 и на проспекте Буденновском, 45.