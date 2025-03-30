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В Каменске разрушается памятник Ленину

В Каменске разрушается памятник Ленину
Жители Каменска-Шахтинского пожаловались на состояние памятника Владимиру Ленину. Он расположен в центре города – на площади Труда. Кадрами поделились местные жители 29 марта в соцсетях.

На фотографии видно, что с постамента отходит плитка. По словам местных жителей, это происходит уже давно.

- И такое в центре города – позорище! - написала горожанка в комментариях.

Памятник Владимиру Ленину появился на площади Труда в апреле 1982 года. В 2020-м его признали ОКН регионального значения.
Фото: Соцсети
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