В Каменске разрушается памятник Ленину

Фото: Соцсети

Жители Каменска-Шахтинского пожаловались на состояние памятника Владимиру Ленину. Он расположен в центре города – на площади Труда. Кадрами поделились местные жители 29 марта в соцсетях.На фотографии видно, что с постамента отходит плитка. По словам местных жителей, это происходит уже давно.- И такое в центре города – позорище! - написала горожанка в комментариях.Памятник Владимиру Ленину появился на площади Труда в апреле 1982 года. В 2020-м его признали ОКН регионального значения.