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В ходе СВО пропал 48-летний уроженец Ростовской области

В ходе СВО пропал 48-летний уроженец Ростовской области
В зоне СВО пропал 48-летний мужчина из Ростовской области. О том, где находится Альберт Маркарян, ничего не известно более трех месяцев.

Мужчина родом из города Шахты. Последние несколько лет он жил в Москве. В 2023 году, 15 сентября, он заключил контракт на участие в СВО. Альберта отправили на военную подготовку в Курск, где он был закреплен за воинской частью 11048.

После обучения мужчину направили в Луганск. Последний раз оттуда на связь с близкими он выходил 28 ноября.

Если вы знаете, где может находиться мужчина, то сообщите в военкомат или полицию.
Фото: КВУ
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