В ходе СВО пропал 48-летний уроженец Ростовской области

Фото: КВУ

В зоне СВО пропал 48-летний мужчина из Ростовской области. О том, где находится Альберт Маркарян, ничего не известно более трех месяцев.Мужчина родом из города Шахты. Последние несколько лет он жил в Москве. В 2023 году, 15 сентября, он заключил контракт на участие в СВО. Альберта отправили на военную подготовку в Курск, где он был закреплен за воинской частью 11048.После обучения мужчину направили в Луганск. Последний раз оттуда на связь с близкими он выходил 28 ноября.Если вы знаете, где может находиться мужчина, то сообщите в военкомат или полицию.