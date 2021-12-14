В Гуково простились с матерью двоих детей, найденной повешенной
В городе Гуково Ростовской области похоронили молодую маму, которую нашли повешенной в собственном доме. Родные и близкие простились с Натальей Я. 15 декабря.
Как сообщал Rostov.ru, тело 20-летней девушки обнаружили 13 декабря. Как выяснилось, умершая воспитывала двух маленьких дочерей. Дети находились в момент смерти девушки в доме. Когда знакомые пришли к Наталье, то не смогли достучаться и вызвали экстренные службы. Тогда перед ними и предстала ужасающая картина.
Причины и обстоятельства трагедии выясняют правоохранители.