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В Гуково простились с матерью двоих детей, найденной повешенной

В Гуково простились с матерью двоих детей, найденной повешенной
В городе Гуково Ростовской области похоронили молодую маму, которую нашли повешенной в собственном доме. Родные и близкие простились с Натальей Я. 15 декабря.

Как сообщал Rostov.ru, тело 20-летней девушки обнаружили 13 декабря. Как выяснилось, умершая воспитывала двух маленьких дочерей. Дети находились в момент смерти девушки в доме. Когда знакомые пришли к Наталье, то не смогли достучаться и вызвали экстренные службы. Тогда перед ними и предстала ужасающая картина.

Причины и обстоятельства трагедии выясняют правоохранители.
Фото: соцсети.
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