Дмитрий Устименко досрочно покинул пост главы Азова

Фото: администрация Азова

В администрации Азова произошла неожиданная смена руководства: глава города Дмитрий Устименко объявил о своей досрочной отставке на заседании городской думы. Причиной этого, по словам чиновника, стал переход на новую работу.Исполнение обязанностей главы муниципалитета с 17 января возложено на первого заместителя главы города Владимира Балахина. Балахин – коренной азовчанин, имеет два высших образования и внушительный трудовой стаж – более 24 лет.Кадровое решение стало неожиданным, ведь Дмитрий Устименко занимал пост главы Азова относительно недавно. Он был назначен заместителем главы администрации в июне 2024 года, а в октябре того же года утвержден в должности главы города, сменив Владимира Ращупкина.Ращупкина обвиняли в превышении должностных полномочий, связанных с незаконным выделением земельного участка площадью 17 гектаров в 2018 году. По версии следствия, в результате действий Ращупкина муниципалитет лишился возможности распоряжаться этой землей, которая впоследствии была разделена и распродана под частную застройку. В 2023 году суд признал Ращупкина виновным и приговорил его к условному сроку, а также запретил занимать определенные должности.