В Батайске осудили водителя зерновоза, сбившего мужчину насмерть
Батайский городской суд вынес приговор водителю зерновоза, под колесами которого погиб мужчина. Рустама Муталипова обвинили по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Трагедия случилась 22 октября 2020 года на Самарском шоссе, в районе дома № 8 (рынок «Орел»). Рустам за рулем КамАЗа выезжал со стоянки. Он попросил знакомого регулировать его движение. 38-летний водитель не увидел мужчину в зеркало заднего вида и сбил его. Автомобилист сразу же вызвал скорую помощь, но мужчина от полученных травм скончался до приезда медиков.
Как выяснилось, виновник является отцом четырех детей на иждивении. Суд учел смягчающее обстоятельство и приговорил Рустама Муталипова к полутора годам условно и одному году испытательного срока.