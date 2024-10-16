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В Азове разыскивают водителя, который сбил пожилую женщину

В Азове разыскивают водителя, который сбил пожилую женщину

В Ростовской области разыскивают водителя, который сбил пенсионерку в Азове. ДТП произошло утром 15 октября на улице Кондаурова, неподалеку от дома № 63.

По предварительной информации, около 9:30 пожилая женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В это время по проезжей части ехал автомобиль «ВАЗ-2107». Водитель не успел затормозить и сбил 73-летнюю женщину. После чего машина скрылась в неизвестном направлении.

Как сообщает DonDay инспектор ОГИБДД МО МВД России «Азовский» Геннадий Правдюков, в результате ДТП пенсионерку госпитализировали в больницу с травмами.

В настоящее время правоохранительные органы разыскивают виновника ДТП. Если вы были очевидцем данной аварии, сообщите по номерам: 102, 8 (86342) 6-75-02, 8 (86342) 7-14-20, 8 (86342) 6-79-98.
Фото: госавтоинспекция РО
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