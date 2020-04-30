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В администрации Таганрога будет работать экс-сотрудница избирательной комиссии Ростова

В администрации Таганрога будет работать экс-сотрудница избирательной комиссии Ростова
Из муниципальной избирательной комиссии Ростова уволилась заместитель секретаря Ирина Войцеховская. Теперь она займет должность управляющего делами администрации города Таганрога.

Войцеховская работает в органах самоуправления с 2001 года. Почти 20 лет она посвятила работе заместителем главного специалиста по вопросам местного самоуправления администрации Пролетарского района Ростова-на-Дону и заместителем начальника общего отдела аппарата городской думы Ростова-на- Дону.

Последним местом работы сотрудницы перед новой должностью в администрации Таганрога стала работа на должности заместителя секретаря муниципальной избирательной комиссии Ростова-на-Дону.

Теперь Войцеховская заняла место Максима Баксова, который ушел из таганрогской мэрии в 2019 году.

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