У жителя Ростовской области украли из дома сейф с оружием

Сейф с оружием похитили у жителя Ростовской области. Случай произошёл в Усть-Донецке.Воры пробрались в дом дончанина, когда там никого не было. Обыскав комнаты, они обнаружили металлический ящик. Решив, что внутри находится крупная сумма денег и драгоценности, они похитили его, пишет DonDay.ru.Хозяин обнаружил пропажу, когда вернулся домой. Мужчина обратился в полицию. Прибывшим правоохранителям он рассказал, что в сейфе хранилось оружие и небольшая сумма денег. Вероятно, воришек постигло разочарование, когда им удалось вскрыть железный ящик.В настоящее время полицейские разыскивают подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».