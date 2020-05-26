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У жителя Ростовской области украли из дома сейф с оружием

У жителя Ростовской области украли из дома сейф с оружием
Сейф с оружием похитили у жителя Ростовской области. Случай произошёл в Усть-Донецке.

Воры пробрались в дом дончанина, когда там никого не было. Обыскав комнаты, они обнаружили металлический ящик. Решив, что внутри находится крупная сумма денег и драгоценности, они похитили его, пишет DonDay.ru.

Хозяин обнаружил пропажу, когда вернулся домой. Мужчина обратился в полицию. Прибывшим правоохранителям он рассказал, что в сейфе хранилось оружие и небольшая сумма денег. Вероятно, воришек постигло разочарование, когда им удалось вскрыть железный ящик.

В настоящее время полицейские разыскивают подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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