Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове с 16 января электрички Ростов-Главный – Лихая изменят расписание

В Ростове с 16 января электрички Ростов-Главный – Лихая изменят расписание
В Ростове-на-Дону электрички по маршруту Ростов-Главный – Лихая изменят расписание. Об этом сообщили в Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании.

Электричка № 6155 начнет отправление из Ростова в 06:19. В станицу Лихую состав прибудет к 10:07. Новое расписание будет действовать с 16 по 19 января, а также 25 и 27 января.

Электропоезд № 6157 поменяет расписание с 16 по 20 января и с 24 по 28 января. Со станции Ростов-Главный электричка отправится в 07:46 и прибудет в станицу к 11:54.

Изменение расписания связано с ремонтными работами на ж/д путях.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.