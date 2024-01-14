В Ростове с 16 января электрички Ростов-Главный – Лихая изменят расписание

Фото: Rostov.ru

В Ростове-на-Дону электрички по маршруту Ростов-Главный – Лихая изменят расписание. Об этом сообщили в Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании.Электричка № 6155 начнет отправление из Ростова в 06:19. В станицу Лихую состав прибудет к 10:07. Новое расписание будет действовать с 16 по 19 января, а также 25 и 27 января.Электропоезд № 6157 поменяет расписание с 16 по 20 января и с 24 по 28 января. Со станции Ростов-Главный электричка отправится в 07:46 и прибудет в станицу к 11:54.Изменение расписания связано с ремонтными работами на ж/д путях.