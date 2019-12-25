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В Ростове определили места для запуска фейерверков

В Ростове определили места для запуска фейерверков
В шести районах Ростова оборудовали специальные площадки для запуска пиротехники. Об этом сообщили в Управлении ГО и ЧС.

Так, в Ворошиловском районе место для запуска салютов находится на бульваре Комарова, 28/5. В Железнодорожном районе специальная площадка расположена на Рабочей площади. В Ленинском районе взрывать пиротехнику можно будет на улице Шоссейной, 2-е.

В Октябрьском районе оборудованное место находится в сквере имени Чуковского, в Первомайском районе – на улице Воровского, 48. В Советском районе спецплощадка расположена на проспекте Коммунистическом, 28.

Без оборудованных мест остались жители Кировского и Пролетарского районов.

Все шесть площадок будут работать с 23:30 31 декабря до часа ночи 1 января.

Как пояснили в спасательном ведомстве, площадки оборудованы для недопущения травматизма и гибели людей, нарушения общественного порядка, предотвращения пожаров.

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