Фото: Социальные сети Галины Амировой/ Евгений Боевец на фото в центре

Скончался журналист и пресс-секретарь бывшего губернатора Ростовской области Евгений Боевец. Мужчина умер 16 февраля.Donday со ссылкой на близких семьи Евгения Павловича сообщает, что он долгое время боролся с тяжелым недугом. Дата и время похорон пока не известны.Среди журналистов Евгений Боевец был известным человеком. У многих сохранились добрые воспоминания о нем.- Дружили курсами, встречались, общались, держались друг друга долгие годы… А как комфортно было вести с Женькой наши программы на фестивалях «Студенческая весна»! В последнее время на Женю навалилось много проблем… Не смог пережить, - написала в социальных сетях журналист Галина Амирова.Евгений Боевец - выпускник филологического факультета РГУ. После учебы он начал работать в комитете комсомола РГУ, сначала заместителем секретаря по идеологической работе. С 1983 по 1986 годы Евгений Боевец являлся секретарем комитета ВЛКСМ РГУ. С 1986-го до 1999 года работал директором Издательства РГУ. До 2001 года был начальником сектора печати СМИ Департамента по делам печати, телевидения и средств массовых коммуникаций Администрации Ростовской области. С 2001 по 2005 годы проработал начальником отдела мониторинга СМИ главного управления по информационной политике Администрации Ростовской области, после – пресс-секретарем главы администрации (губернатора) Ростовской области.